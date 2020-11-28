شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وإصابة 7 أشخاص بانفجار مطعم في الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تسبب تسرب غاز في مطعم بمدينة الرياض بحدوث انفجار أسفر عن وفاة وإصابة 7 أشخاص. ووفقا لما كشفه الدفاع المدني عبر حسابه في «تويتر»، فقد باشر «مدني الرياض» حادث تسرب غاز في مطعم بحي المونسية نتج عنه «وميض لحظي» تسبب في وفاة شخص من العاملين. وأفاد الدفاع المدني أنه نتج عن ذلك أيضا إصابة ستة أشخاص وحالتهم مستقرة، إضافة إلى أضرار بالموقع وبعض المحلات المجاورة.



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