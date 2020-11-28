محمد بن مسعود - الدمام - الدفاع المدني باشر.. الحادث تسبّب في أضرار بالموقع وبعض المحال المجاورة لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون عقب حادث تسرُّب غاز في مطعم بحي المونسية بالرياض؛ نتج عنه (وميض لحظي). وقالت مديرية الدفاع المدني، اليوم: باشر مدني #الرياض حادث تسرُّب غاز في مطعم بحي المونسية نتج عنه (وميض لحظي) تسبّب في وفاة شخص من العاملين، وإصابة ستة أشخاص وحالتهم مستقرة، إضافة إلى أضرار بالموقع وبعض المحال المجاورة. 28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442 12:44 PM الدفاع المدني باشر.. الحادث تسبّب في أضرار بالموقع وبعض المحال المجاورة مصرع عامل وإصابة 6 عقب تسرُّب غاز و"وميض لحظي" في مطعم بالرياض مصرع عامل وإصابة 6 عقب تسرُّب غاز و"وميض لحظي" في مطعم بالرياض لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون عقب حادث تسرُّب غاز في مطعم بحي المونسية بالرياض؛ نتج عنه (وميض لحظي). وقالت مديرية الدفاع المدني، اليوم: باشر مدني #الرياض حادث تسرُّب غاز في مطعم بحي المونسية نتج عنه (وميض لحظي) تسبّب في وفاة شخص من العاملين، وإصابة ستة أشخاص وحالتهم مستقرة، إضافة إلى أضرار بالموقع وبعض المحال المجاورة. الكلمات المفتاحية ، مصرع عامل وإصابة 6 عقب تسرُّب غاز و"وميض لحظي" في مطعم بالرياض ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع عامل وإصابة 6 عقب تسرُّب غاز و"وميض لحظي" في مطعم بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.