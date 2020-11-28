شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد" تنبه بهطول أمطار رعدية على مكة ومحافظاتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات أضم ، الطائف ، والعاصمة المقدسة ، والعرضيات ، والكانل والمويه، وبحره ، وتربه ، والخرمه ، ورنيه ، وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 8 مساء.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.