شكرا لمتابعة خبر عن المملكة ضمن أفضل وجهات عالمية للسفر الآمن خلال جائحة "كورونا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أحتلت المملكة المرتبة السادسة في قائمة أفضل وجهات عالمية ‏آمنة للسفر أثناء جائحة فيروس " كورونا ".

واعتمدت منهجية التصنيف المختص بمتابعة نشاطات السفر والسياحة حول العالم، على عدة ‏معايير، منها قدرة الدولة على احتواء ‏الجائحة، وتحقيق الاستقرار خلال فترة زمنية طويلة.‏

وجاء ذلك حسب كفاءة النظام الصحي، بما يشمله من توفر ‏السعة السريرية وغرف العناية المركزة والطواقم الطبية ‏المتخصصة، بالإضافة لمعيار الرصد والمتابعة عن طريق ‏التوسع في إجراء فحوصات "كورونا"، مع مراقبة وعزل ‏الحالات.‏

ويذكر أن أستراليا على رأس القائمة، ثم نيوزلندا ‏وسنغافورة وزامبيا وكوبا، وحلت المملكة في المرتبة السادسة على مستوى دول العالم.