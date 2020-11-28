شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" توضح مدى ضرورة إجراء متعافي كورونا مسحة ثانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت وزارة الصحة اليوم السبت مدى ضرورة إجراء متعافي كورونا مسحة ثانية بعد إنتهاء فترة العزل . أوضحت وزارة الصحة اليوم السبت مدى ضرورة إجراء متعافي كورونا مسحة ثانية بعد إنتهاء فترة العزل . وأكدت " الصحة " أن إنتهاء مدة العزل واختفاء الأعراض دليل على تحسن الصحة وقوة الجهاز المناعي ، ولا يلزم إجراء مسحة ثانية . كما أكدت أنه طالما اختفت الأعراض وانتهت فترة العزل فإن المريض يمكن أن يختلط بالآخرين وليس هناك مخاوف من العدوى .

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