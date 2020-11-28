شكرا لمتابعة خبر عن حبس المشتبه فيه بحادث السفارة في لاهاي 90 يوماً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أمستردام (صدى):

قررت النيابة العامة في مملكة هولندا، تمديد فترة احتجاز المشتبه في حادثة إطلاق النار على السفارة في لاهاي فجر يوم 12 نوفمبر الجاري.

وقالت النيابة إنها قررت رفض الإطلاق المؤقت عن المشتبه فيه (40 عاماً)، وتمديد فترة حبسه إلى 90 يوماً دون أن تكشف مزيداً من التفاصيل.

ويذكر أن سفارة المملكة لدى هولندا قد أفادت بتعرُّض مقر السفارة في مدينة لاهاي لحادث إطلاق نار جبان، فجر الخميس 26 / 3 / 1442هـ، الموافق 12 / 11 / 2020م.