شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ "المصلح" يوضح متى تبدأ عدة المطلقة ومدتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح مدة عدة المطلقة والوقت الذي تبدأ منه أيام العدة .

وقال " المصلح " في لقاء معه على قناة " الرسالة الفضائية " أن عدة الطلاق تبدأ منذ صدوره من الرجل وليس من وقت الحكم به لدى القضاء .

وأوضح أن عدة المطلقة إذا كانت حائض ثلاثة قروء ، لقوله تعالى " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" ، وإذا كانت حامل تنتهي العدة بوضع حملها ، لقوله عز وجل : " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " .

وأضاف أما إن كانت المرأة كبيرة السن أو في سن اليأس ، فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى : "فعدتهن ثلاثة أشهر " .