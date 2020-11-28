العنف الأسري: تصوير الأشخاص دون رغبة منهم ونشر صورهم على مواقع التواصل أحد أنواع العنف

︎ :

.



أوضح مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن تصوير الأشخاص دون رغبة منهم ونشر صورهم على مواقع التواصل، أحد أنواع العنف والتنمر الإلكتروني.

وقال المركز ضمن رسائله التوعوية للمجتمع، إن تصوير الأشخاص دون رغبة منهم يعد شكلا من أشكال الإساءة النفسية التي نص عليها نظام حماية الطفل في مادته الثانية.

يشار إلى أن نظام حماية الطفل تضمن في مبادئه، حماية الطفل من كل ضرر أو إيذاء أو إهمال قد يتعرض له من أي شخص، واشتمل أيضا على محظورات ومخالفات تُعرّض الطفل للإيذاء والإهمال.

وتطرق في مواده إلى المحظورات التي قد يتعرض لها الطفل في مرحلة عمرية مبكرة من حياته، كما أنه أكد على حقوقه الشرعية، وأوجب حمايته والاعتناء به.

Source akhbaar24.argaam

