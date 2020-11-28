︎ : .

فتحت الجهات الأمنية بمكة المكرمة، تحقيقاً موسعاً في واقعة العثور على جثـة امرأة داخل حقيبة كبيرة بالمشاعر المقدسة. وتشير التفاصيل وفقاً لـ”سبق”، إلى أن مواطناً عثر خلال تنزهه بالمشاعر المقدسة على “شنطة” كبيرة الحجم ملقاة على الأرض. وقام المواطن بفتح الشنطة وعثر على امرأة متوفـاة، ليسارع بإبلاغ الجهات الأمنية التي بدأت بالتحقيق للوقوف على ملابسات وفـاة السيدة وأسبابها. Source akhbaar24.argaam





كانت هذه تفاصيل خبر العثور على جثـة امرأة داخل حقيبة بمكة.. والجهات الأمنية تحقق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.