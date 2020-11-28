مرة أخرى مجرمو الإنترنت ينفذون عمليات احتيال لقفل حسابات واتس آب

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قال خبراء إن بعض عمليات الاختراق التي قد تؤدي إلى إغلاق حسابات المستخدمين والدخول إلى دردشاتهم الخاصة على واتس آب، عادت إلى الواجهة أخيراً

يستهدف مجرمو الإنترنت مرة أخرى واتس آب، بعملية احتيال يمكن أن تؤدي إلى إقفال حسابات المستخدمين

والأسوأ من ذلك، أن الاختراقات تسمح بالوصول الكامل إلى الرسائل وقائمة جهات الاتصال للمستخدمين، لاستهداف المزيد من المستخدمين

يستخدم المحتالون تقنية قديمة تتمثل في تلقي المستخدم رسالة تبدو من صديق أو جهة معروفة، وعادة ما تكون الرسالة من متسلل يحاول الوصول إلى حساب المستخدم عبر رقم التعريف الشخصي لأمان واتس آب

يحتاج المتسلل للحصول على رمز التحقق المكون من ستة أرقام، الذي ترسلة الشركة في رسالة نصية إلى رقم الهاتف المسجل في الحساب، إذ يرسل المتسلل رسالة نصية إلى رقم المستخدم المستهدف، يخبره فيها بأن رمز التحقق وصله بالخطأ ويطلب منه إرساله

وعند إرساله يعتقد واتس آب أن المستخدم الأصلي يحاول تسجيل الدخول إلى حسابه، فيفعل الحساب، فيتمكن المتسلل من الدخول إلى حساب الضحية بكل سهولة

وينصح الخبراء، المستخدمين بالتنبه إلى أي رسائل نصية تحتوي على رمز التحقق، ورفض توجيهها أو إرسالها إلى أي شخص، حسب ما نقلت صحيفة إكسبرس البريطانية

Source almnatiq

