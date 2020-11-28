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أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، عن قيام مؤسسة بالاعتداء على صورة من تصوير فرد مع إزالة اسمه منها ونشرها دون الحصول على إذن باستخدامها.
وأوضحت أنه تم الإقرار بتعويض مالي 10 آلاف ريال وغرامة مالية 60 ألف ريال، مع حذف وإزالة الصورة محل المخالفة.
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر تغريم مؤسسة نشرت صورة لفرد دون الحصول على إذن باستخدامها 70 ألف ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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