بالفيديو.. «سدايا» تكشف عدد الهجمات السيبرانية التي استهدفت قمة الـ20

نسبة التحصين بلغت 10%
كشف الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي (سدايا)، مشاري المشاري، عن أن الهجمات السيبرانية على قمة العشرين بالرياض تجاوزت مليوني هجمة، قائلًا: «هذا لم يفاجئنا».
وقال المشاري لـ«العربية»، إنهم كانوا يتوقعون تلك الهجمات السيبرانية وكانوا مستعدين لها، حيث عملنا بالمشاركة مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على سد الثغرات الأمنية، وهو ما استغرق حوالي ثلاثة أسابيع من العمل المتواصل.
وأوضح المشاري أن هذا الجهد الكبير أدى إلى أن تكون نسبة التحصين من الهجمات السيبرانية مئة في المئة.
يذكر أن قمة قادة دول مجموعة العشرين، عقدت برئاسة المملكة، خلال الفترة من 21 – 22 نوفمبر الحالي.
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