هل استخدام راكب السيارة للجوال يُعد مخالفة؟.. «المرور» يُجيب

جدد المرور السعودي، تذكيره بعدم وجود نص في نظام المخالفات، يمنع راكب السيارة من استخدام الجوال.

وذكر المرور –عبر تويتر- ردًّا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، بأنه «لا يوجد نص بنظام المخالفات يمنع استخدام الراكب للجوال».

وقال المواطن في استفساره: هل يقوم (ساهر) برصد مخالفة للراكب إذا استخدم الجوال؟

من جهة أخرى، أوضح المرور، أنه يمكن تجديد استمارة المركبة قبل موعد انتهائها بأقل من 180 يومًا، علماً ان رسوم التجديد 300 ريال لمدة ثلاث سنوات.

وذكر المرور أن من أهم شروط تجديد الاستمارة الكترونيًّا، أولًا: سداد جميع المخالفات. ثانيًا: عمل الفحص الدوري للمركبة؛ حيث إنه مرتبط بالبوابة الإلكترونية.

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