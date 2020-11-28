السعودية اليوم / "تراخيص الاتصالات" ورشة عمل بغرفة نجران



نجران 13 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واس

تنظم الغرفة التجارية الصناعية بنجران بالشراكة مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بعد غدٍ، ورشة عمل عن بُعد بعنوان "تراخيص الاتصالات".

ويستعرض مدير إدارة التراخيص بالهيئة المهندس خالد بن ناصر الصالح، إستراتيجية ومجالات عمل الهيئة، والتعريف بدليل المستثمر للتراخيص، وتوضيح متطلبات وإجراءات إصدار تراخيص الاتصالات، والفرص الاستثمارية في القطاع.

ودعت غرفة نجران رجال وسيدات الأعمال بالمنطقة للمبادرة بالتسجيل والمشاركة في أعمال الورشة عبر الموقع الإلكتروني للغرفة.

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11:58ت م

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