السعودية اليوم / الهند تسجل 41322 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نيودلهي 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واس

سجلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 41322 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 9351109 حالات ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 136200 حالة .

// انتهى //

11:56ت م

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نيودلهي 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واسسجلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 41322 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 485 وفاة .وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 9351109 حالات ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 136200 حالة .// انتهى //11:56ت م0025

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