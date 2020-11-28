شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار الشرقية مستمرة حتى التاسعة مساء .. وتحذيرات من السيول والان نبدء بالتفاصيل

نبهت هيئة الأرصاد من استمرار تساقط الأمطار على المنطقة الشرقية، وتشمل الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا. ويصاحب الحالة نشاط في الرياح السطحية وتدني في مستوى الرؤية الأفقية وجريان السيول. وتبدأ الحالة في الحادية عشر صباحا وتنتهي في التاسعة مساء.

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