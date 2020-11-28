أغلى 10سيارات رياضية أمريكية في صالات المزادات.. أرقام فلكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كانت السيارات الرياضية المصنعة في أمريكا، هي الأسلوب التي واجهت به واشنطن السيارات الأوروبية، قبل أكثر من 4 عقود.

هذه السيارات الاستثنائية تحولت إلى ثروة ثمينة لملاكها وبيعت بأرقام فلكية في مزادات، كونها الرعيل الأول لتصدي أمريكا لغزو السيارات الأوروبية منذ مطلع العام 1960.



و تضم أغلى السيارات الرياضية الأمريكية المباعة في مزاد، موديل GTO Judge Ram Air IV Convertible الذي طرح للمرة الأولى عام 1969، ووصلت تكلفته عند بيعه 680 ألف دولارا.



من بعده جاء ضمن القائمة طراز Dodge HEMI Daytona الرياضي من ماركة دودج الأمريكية ونسخته المطروحة عام 1969، والذي وصلت تكلفته عند بيعه لـ 900 ألف دولار.

ثم جاء طراز موستانج Shelby Mustang GT500R ‘Eleanor’، وتحديدا نسخته التي طرحت عام 1967، والذي وصلت تكلفته عند بيعه لـ مليون دولار.

ومن ماركة شيفروليه الأمريكية ضمت القائمة نسخة عام 1969، من طراز كمارو الرياضي التي طرحت باسم ZL1، الذي وصلت تكلفته عند بيعه لـ 1,094,500 مليون دولار، وتعمل هذه النسخة بمحرك ينتج قوة تصل لـ 430 حصانا.

ومن ماركة شيفروليه أيضا، جاءت ضمن القائمة سيارة شيفروليه Chevelle SS 454 LS6 وتحديدا نسختها التي طرحت عام 1970، التي وصلت تكلفتها عند بيعها لـ 1,242,000 مليون دولار.

من بعده ضمت القائمة الطراز الرياضي الأمريكي Shelby GT500 Super Snake الذي وصلت تكلفته عند بيعه لـ 2,200 مليون دولار، وتحديدا نسخته من عام 1967.

وطراز Hemi Cuda Convertible، جاء أيضا ضمن القائمة، وتحديدا نسخته التي طرحت عام 1971، الذي وصلت تكلفته عند بيعه لـ 3,500 مليون دولار.

من بعده جاء من ماركة فورد، طراز Mustang 'Bullitt' الرياضي القوي، وتحديدا نسخته المطروحة عام 1968، الذي وصلت تكلفته عند بيعه لـ 3,740 مليون دولار.

وطراز آخر من ماركة شيلبي، جاء ضمن القائمة هو طراز Shelby Cobra 427 “Super Snake”، وتحديدا نسخته المطروحة لعام 1966، الذي وصلت تكلفته عند بيعه لـ 5,115 مليون دولار.





واختتمت القائمة، بالطراز الذي يعتبر حاليا أغلى طراز رياضي أمريكي الصنع تم بيعه في مزاد علني، هو طراز Shelby Cobra CSX2000، وتحديدا نسخته التي طرحت عام 1962، الذي وصلت تكلفته عند بيعه لـ 13,750 مليون دولار، وهي تتخطى قيمة أغلى سيارة في العالم، الطراز الأسود الذي كانت قد قدمته ماركة "بوجاتي" الفرنسية العام الماضي بنسخة وحيدة فقط للبيع.



