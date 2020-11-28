الحصيني: حالة سقيا مستمرة “ اكشتوا لكن ألبسوا عيالكم”

2020-11-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، استمرار حالة سقيا الممطرة خلال الـ24 ساعة القادمة من اليوم السبت وحتى صباح الأحد.

كما توقع هطول الأمطار التي تتراوح حدتها من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتساقط حبات البرد على أجزاء من محافظات شقراء، المجمعة، عنيزة، الدوادمي وبريدة وشمال شرقها حتى حفر الباطن ورفحاء تشمل مراكزها وأجزاء من الباحة وعسير وجازان وسواحل تلك المناطق.

وتوقع الحصيني أن تمتد حالة سقيا إلى أجزاء من الرياض والشرقية وحائل والشمالية والجوف وجنوب مكة وجنوب شرق المدينة.

وتابع: “ للكشاتة اكشتوا لكن البسوا وألبسوا عيالكم”.

توقعات الأرصاد عن حالة سقيا

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها كذلك مناطق القصيم، حائل، الحدود الشمالية وأجزاء من مناطق الرياض، الشرقية وتبوك.

حركة الرياح السطحية

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها كذلك مناطق القصيم، حائل، الحدود الشمالية وأجزاء من مناطق الرياض، الشرقية وتبوك.

