شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التعافي من كورونا هل يلزم عمل مسحة ثانية؟.. «الصحة» توضح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أوضحت وزارة الصحة أن إتمام فترة العزل، وتحقق شروط التعافي، التي تكون مع اختفاء الأعراض أو تحسنها، دليل على مقاومة الجهاز المناعي للفايروس ووصوله لمرحلة غير ممرضة أو معدية، ولا يستلزم بعدها تأكيد فحص مخبري «مسحة»، وأنه يمكن للشخص بعدها إنهاء العزل والعودة للحياة الطبيعية مع الاستمرار بتطبيق الإجراءات الاحترازية العامة.



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