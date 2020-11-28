محمد بن مسعود - الدمام - الأرصاد: أتربة مثارة مصحوبة بتدنٍ في الرؤية ورياح سطحية أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً للرياض من استمرار حالة الأتربة المثارة والأمطار الرعدية المصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على المنطقة. ولفتت الهيئة إلى أن الحالة تشمل: الدوادمي والرين والقويعية والمزاحمية، وبدأت من فجر اليوم حتى الثالثة فجر الأحد. الأرصاد حالة الطقس 28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442 10:44 AM الأرصاد: أتربة مثارة مصحوبة بتدنٍ في الرؤية ورياح سطحية تنبيه متقدم للرياض.. حالة الهطولات تستمر حتى فجر الأحد تنبيه متقدم للرياض.. حالة الهطولات تستمر حتى فجر الأحد أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً للرياض من استمرار حالة الأتربة المثارة والأمطار الرعدية المصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على المنطقة. ولفتت الهيئة إلى أن الحالة تشمل: الدوادمي والرين والقويعية والمزاحمية، وبدأت من فجر اليوم حتى الثالثة فجر الأحد. الكلمات المفتاحية ، تنبيه متقدم للرياض.. حالة الهطولات تستمر حتى فجر الأحد ،

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