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توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ استمرار الحالة الممطرة #سقيا خلال الـ 24 ساعة المقبلة من اليوم السبت حتى صباح الأحد.
وقال: "متوقع أمطار من متوسطة لغزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من محافظات: #شقراء #المجمعة و #عنيزة و #الدوادمي و #الزلفي و #عنيزة و #بريدة وشمال شرقها حتى #حفر_الباطن و #رفحاء.
وتابع: "تشمل مراكزها وأجزاءً من #الباحة و #عسير و #جازان و #الكويت وسواحل تلك المناطق".
وأردف: "تمتد الى أجزاءٍ من الرياض والشرقية وحائل والشمالية والجوف وجنوب مكة المكرّمة وجنوب شرق المدينة المنوّرة والعراق".
وأوضح: "للكشاتة اكشتوا لكن البسوا ولبّسوا عيالكم، متوقع أجواء تميل للبرودة إلى باردة بالوسطى والشمالية والشرقية".
الأرصاد حالة الطقس
28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442 10:42 AM
قال: تشمل أجزاءً من محافظات شقراء والمجمعة والرياض وعسير وغيرهاهطولات وبرد.. 24 ساعة لـ"سقيا" بتوقيع "الحصيني": البسوا ولبّسوا عيالكم
توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ استمرار الحالة الممطرة #سقيا خلال الـ 24 ساعة المقبلة من اليوم السبت حتى صباح الأحد.
وقال: "متوقع أمطار من متوسطة لغزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من محافظات: #شقراء #المجمعة و #عنيزة و #الدوادمي و #الزلفي و #عنيزة و #بريدة وشمال شرقها حتى #حفر_الباطن و #رفحاء.
وتابع: "تشمل مراكزها وأجزاءً من #الباحة و #عسير و #جازان و #الكويت وسواحل تلك المناطق".
وأردف: "تمتد الى أجزاءٍ من الرياض والشرقية وحائل والشمالية والجوف وجنوب مكة المكرّمة وجنوب شرق المدينة المنوّرة والعراق".
وأوضح: "للكشاتة اكشتوا لكن البسوا ولبّسوا عيالكم، متوقع أجواء تميل للبرودة إلى باردة بالوسطى والشمالية والشرقية".
، هطولات وبرد.. 24 ساعة لـ"سقيا" بتوقيع "الحصيني": البسوا ولبّسوا عيالكم ،
المصدر : الخليج 365
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