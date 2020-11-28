محمد بن مسعود - الدمام - خلال الساعات الـ24 الماضية أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، عن تسجيل 504 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبهذه الحصيلة الجديدة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 33 ألفاً و375 حالة، كما سجلت كوريا الجنوبية 6 حالات وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 522 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد 28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442 10:38 AM خلال الساعات الـ24 الماضية كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 504 إصابات جديدة و6 وفيات كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 504 إصابات جديدة و6 وفيات أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، عن تسجيل 504 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبهذه الحصيلة الجديدة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 33 ألفاً و375 حالة، كما سجلت كوريا الجنوبية 6 حالات وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 522 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 504 إصابات جديدة و6 وفيات ،

المصدر : الخليج 365

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