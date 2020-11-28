، المكسيك: أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و631 وفاة ،

محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات وصل مليونًا و90675 والوفيات 104873

قالت وزارة الصحة بالمكسيك، يوم الجمعة: إنها سجّلت 12081 إصابة جديدة بفيروس كورونا و631 وفاة؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليون و90675 إصابة و104873 حالة وفاة.



وذكرت الحكومة أن العدد الفعلي للإصابات أعلى كثيرًا على الأرجح من العدد المعلن.فيروس كورونا الجديد