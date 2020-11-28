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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. مواطنة تنشأ "نزلًا" ريفيًا في جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):أقدمت مواطنة، على إنشاء نزلاً ريفياً على أحد المطلات الجبلية التي تتميز بها محافظة الداير في منطقة جازان، مشيرة إلى تنفيذ أفكاراً أخرى تشمل إنشاء متحف ومحمية عصافير ومناحل للعسل.
وقالت المواطنة لقناة " العربية " إن فكرة المشروع بدأت منذ عدة أشهر، حيث يعتبر أول مشروع ريفي ينفذ على أرض الواقع في محافظة الداير، مؤكدة أن الهدف منه تهيئة الأجواء الريفية للزائر من حيث السكن والمبيت.
وأوضحت أن فريق العمل بالمشروع زرع حالياً 1500 شتلة لأنواع مختلفة من الأشجار المشهورة بالمنطقة، وبينها أشجار المانغو والكاكاو.
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