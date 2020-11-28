مع تطبيق Zenchat الجديد الدردشة والمهام في مكان واحد

︎ :

.



متابعة لكل ما هو جديد ومهم في عالم التطبيقات، معنا لهذا اليوم أحد التطبيقات الجديدة ويحمل اسم Zenchat ، على أن يكون التطبيق متوفّر في الوقت الحالي لحملة أندرويد، ويمكننا تعريفه، بأنه عبارة عن تطبيق يجمع ما بين خاصية الدردشة وبين خاصية المهام، بحيث يمكن من خلاله التنسيق مع الآخرين بسهولة تامة.

ومع فكرة التطبيق هذه، يدفعنا بالقول أنه بدلًا من إبقاء تطبيقين مفتوحين أثناء التبديل ذهابًا وإيابًا، يمكنك ببساطة الدردشة أثناء إنشاء قوائم مهام يمكن لجميع الأطراف المعنية رؤيتها، والأهم من ذلك، يمكن تعيين مهام لمشاركين محددين، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بحيث هناك خاصية تعيين التذكيرات للمهام.

بالتالي، مع تطبيق Zenchat سيكون هناك المزيد من الوقت ضمن سير العمل، والمزيد من الحافز والمشاركة مع أعضاء الفريق، والأهم من ذلك، أن لمعلوماتك قيمة أكبر من خلال الدردشة حول المهام مع وجود النظرة العامة وفهم أكبر لما يحدث، في الختام، تطبيق Zenchat متوفّر للتحميل مجّانًا وبدون أي إعلانات أو حتى مشتريات داخلية.

تحميل تطبيق Zenchat على أندرويد.

Source tech-wd

