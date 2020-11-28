هطول أمطار متفرقة على مناطق عدة بالمملكة الجمعة

شهدت مناطق عدة بالمملكة العربية السعودية، هطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة في ساعات مختلفة من أمس الجمعة.

وشملت الأمطار التي هطلت بمنطقة جازان محافظات «بيش، الدرب، العارضة، فرسان، هروب، الحرث، العيدابي، فيفا، مركزي الحشر والحقو، وعددًا من المراكز والقرى التابعة للمنطقة».

كما هطلت أمطار على محافظة العرضيات والمراكز التابعة لها شملت شمران، نمرة، ثريبان، المعقص، الشماليه، بني سهيم، بني بحير، العوامر، بني كثير، المرتفعات الجبلية، وبعض القرى والهجر، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

وشهدت محافظة القنفذة والمراكز التابعة لها وأجزاء متفرقة من القرى والهجر، شملت مركز حلي، والسلامة، والصفة، وعنيكر، والحبيل والمظيلف، ودوقة، وحرب، وبني عيسى، وبعض القرى والهجر التابعة لها، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وصواعق رعدية على محافظة القنفذة، سالت على إثرها الأودية والشعاب وأرتوت الأرض.

هطلت مساء أمس أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة حفر الباطن وأجزاء متفرقة في المراكز التابعة للمحافظة.