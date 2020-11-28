27 ألف مستفيد من البرامج التنموية المنفذة في تنمية الأفلاج

نفَّذ مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الأفلاج التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الشهر الماضي، 54 برنامجًا تنمويًّا داخل المركز والجمعيات ولجان التنمية الأهلية التابعة له واستفاد منها أكثر من 27 ألف مستفيد ومستفيدة.

وتنوَّعت البرامج بين برامج تثقيفية وتوعوية وتدريبية ومبادرات ومحاضرات وندوات موجهة لجميع فئات المجتمع، مثل مبادرات ترميم المنازل وتوفير أجهزة ذكية للطلاب والطالبات، وبرامج صناعة المونتاج والجرافيك، بجانب تقديم الاستشارات الأسرية واستشارات الإقلاع عن التدخين.

يُذكَر أن مركز التنمية الاجتماعية في محافظة الأفلاج يشرف على 28 جهة أهلية جميعها تهدف إلى خدمة المحافظة في جميع الأحياء، بما يلامس احتياجات سكانها من كافة الشرائح والفئات.