شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني يتوقع استمرار الحالة الممطرة خلال "24" ساعة مقبلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، استمرار الحالة الممطرة خلال "24" ساعة القادمة من اليوم السبت وحتى صباح الأحد.
كما توقع هطول أمطار من متوسطة لغزيرة مصحوبة بحبات من البرد على أجزاء من محافظات شقراء المجمعة وعنيزة والدوادمي والزلفي وعنيزة وبريدة وشمال شرقها حتى حفرالباطن و رفحاء.
وأوضح أن الحالة تشمل مراكزها وأجزاء من الباحة وعسير وجازان والكويت وسواحل تلك المناطق تمتد الى أجزاء من الرياض والشرقية وحائل والشمالية والجوف وجنوب مكة وجنوب شرق المدينة والعراق.
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