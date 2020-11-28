شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..تمديدات كهرباء عشوائية تهدد بوقوع كارثة تزامنًا مع الأمطار بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثق مقطع فيديو، وجود تمديدات كهربائية بشكل عشوائي، في حي النسيم بالرياض، ما ينذر بالتسبب في كارثه مع ازدياد هطول الأمطار.

وأظهر المقطع لحظة وقوع ماس كهربائي بسبب الأمطار، ما قد يعرض المارة لخطر الصعق.