شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..تمديدات كهرباء عشوائية تهدد بوقوع كارثة تزامنًا مع الأمطار بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وثق مقطع فيديو، وجود تمديدات كهربائية بشكل عشوائي، في حي النسيم بالرياض، ما ينذر بالتسبب في كارثه مع ازدياد هطول الأمطار.
وأظهر المقطع لحظة وقوع ماس كهربائي بسبب الأمطار، ما قد يعرض المارة لخطر الصعق.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو..تمديدات كهرباء عشوائية تهدد بوقوع كارثة تزامنًا مع الأمطار بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.