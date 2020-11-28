السعودية اليوم / كينيا تسجل 1554 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نيروبي 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واس

سجلت كينيا 1554 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الكينية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 81 ألفا و 656 إصابة ، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفا و 441 وفاة.

// انتهى //

03:32ت م

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نيروبي 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واسسجلت كينيا 1554 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 14 حالة وفاة ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة الكينية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 81 ألفا و 656 إصابة ، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفا و 441 وفاة.// انتهى //03:32ت م0150

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