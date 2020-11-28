سياسي / الجزائر تؤكد التزامها تمسكها بمسار برشلونة للحوار الأورو متوسطي



الجزائر 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واس

أكدت الجزائر اليوم التزامها بالسعي مع شركائها وفقا لمبدأ "قابل للتغيير" لتحقيق أهم أهداف الشراكة الأورو متوسطية بما يحقق رفاه دول الاتحاد من المتوسط.

وأبرز الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائري شكيب رشيد قايد تمسك بلاده بمسار

وذكر بيان للوزارة أن قايد استعرض خلال هذا المنتدى الذي نظم عبر تقنية الفيديو أولويات الجزائر في إطار التعاون الأورو متوسطي، موضحا رؤية الجزائر بشأن التحديات التي تواجهها منطقة المتوسط لاسيما على الصعد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

ونُظم المنتدى غداة اللقاء الذي ضم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي و نظرائهم من دول الجنوب والذي كُرس لتقديم الاتحاد الأوروبي لسياسة جوار جديدة مع دول الجنوب بمشاركة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية.

يذكر أن المنتدى الإقليمي الخامس للاتحاد من أجل المتوسط الذي صادف هذه السنة الاحتفال بالذكرى ال25 لإطلاق مسار برشلونة قد ترأسه مناصفة الممثل الأعلى للشؤون الخارجية الأمن بالاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل، ووزير الخارجية و شؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي عن دول الجنوب.

// انتهى //

03:27ت م

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الجزائر 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واسأكدت الجزائر اليوم التزامها بالسعي مع شركائها وفقا لمبدأ "قابل للتغيير" لتحقيق أهم أهداف الشراكة الأورو متوسطية بما يحقق رفاه دول الاتحاد من المتوسط.وأبرز الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائري شكيب رشيد قايد تمسك بلاده بمسار برشلونة وذلك خلال مشاركته في أعمال المنتدى الإقليمي الخامس للاتحاد من أجل المتوسط .وذكر بيان للوزارة أن قايد استعرض خلال هذا المنتدى الذي نظم عبر تقنية الفيديو أولويات الجزائر في إطار التعاون الأورو متوسطي، موضحا رؤية الجزائر بشأن التحديات التي تواجهها منطقة المتوسط لاسيما على الصعد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.ونُظم المنتدى غداة اللقاء الذي ضم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي و نظرائهم من دول الجنوب والذي كُرس لتقديم الاتحاد الأوروبي لسياسة جوار جديدة مع دول الجنوب بمشاركة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية.يذكر أن المنتدى الإقليمي الخامس للاتحاد من أجل المتوسط الذي صادف هذه السنة الاحتفال بالذكرى ال25 لإطلاق مسار برشلونة قد ترأسه مناصفة الممثل الأعلى للشؤون الخارجية الأمن بالاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل، ووزير الخارجية و شؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي عن دول الجنوب.// انتهى //03:27ت م0149

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