السعودية اليوم / تونس تسجل نحو 1300 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 1295 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في تونس بلغ، 93 ألفا و475 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3 آلاف و 106 حالات وفاة.

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03:08ت م

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تونس 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 1295 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و72 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في تونس بلغ، 93 ألفا و475 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3 آلاف و 106 حالات وفاة.// انتهى //03:08ت م0145

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