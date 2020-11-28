شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الكثافة السكانية.. التطوير «غائب» عن مراكز الدمام الصحية والان نبدء بالتفاصيل

رصدت ”الخليج 365”، في جولة ميدانية، شكاوى عدد من المواطنين، من عدم وجود مراكز صحية بأحيائهم، أو وجود مراكز متهالكة، تحتاج للتطوير والتوسعة بشكل عاجل، وبيَّنوا أن الكثافة السكانية بالدمام في تزايد مستمر، والأهالي يحتاجون إلى رعاية صحية شاملة داخل أحيائهم تجنبا للتكدسات بمراكز الأحياء المجاورة.

خدمات جيدة

وقال المواطن محمد المسعري، أحد ساكني حي المنار بالدمام، ومن مرتادي المركز الصحي، إن خدمات المركز الطبية جيدة، ولكن المبنى قديم وبحاجة إلى الانتقال لآخر جديد، وأكثر اتساعا.

مركز متكامل

وأكد المواطن عبدالرحمن المري، أن المركز الصحي بالحي يضم كوادر طبية متميزة، إضافة إلى حسن الاستقبال للحالات، إلا أنه اشتكى من أن المركز يتواجد بمنزل قديم، موضحًا أن الحي بحاجة إلى مركز متكامل.

تكدس المرضى

وأشار المواطن جابر الشهري إلى أن من سلبيات المركز الصحي بحي المنار، عدم استيعابه تكدس المرضى الوافدين إليه، مبينًا أن المركز يخدم عددًا كبيرًا من السكان، ويغطي مساحة سكنية كبيرة، ولكنه في المقابل متواضع.

وأضاف إنه حجز موعدًا قبل أسبوع كامل، كي يستطيع الذهاب للمركز، وطالب بتوسعته، أو إنشاء آخر؛ لمنع الازدحام، وتأخر المواعيد، واشتكى الشهري من مواقف السيارات، حيث لا تتوافر بشكل كافٍ، ما يضطر المريض للوقوف أمام البيوت المجاورة للمركز، ما يتسبب أحيانا بمشاكل مع أصحابها.

ممرات ضيقة

ولفت المواطن متعب العجلان إلى أن المركز يتميز من الناحية الإدارية، وتوفير الخدمات الطبية، وحسن الاستقبال، ولكنه بحاجة إلى زيادة التخصصات، وأن ينقل إلى مبنى متكامل، بدلًا من المنزل السكني، خاصةً أن الأقسام الحالية عبارة عن غرف.

قسم الأسنان

وبيَّن المواطن محمد السعدي، أن المركز لا يتوافر فيه قسم للأسنان يخدم أهالي الحي الكبير، مطالبا بالانتقال إلى مبنى جديد، خصوصا أن المبنى الحالي غير مناسب من ناحية مساحته واستيعابه للمرضى وضيق الممرات وتكدس المرضى فيه، ولتعزيز وسائل السلامة لحماية المراجعين.

مواقف السيارات

وقال المواطن خالد الزهراني، إن من أبرز المشاكل التي يواجهها مرتادو المركز هي عدم توافر مواقف للسيارات بشكل كافٍ، وأن ساكني البيوت المجاورة يتأذون من تلك المشكلة، وكذلك سوء المبنى، مطالبا بضرورة توفير مركز متخصص بدلا من الحالي؛ لأنه غير قادر على استيعاب المرضى.

معاناة مستمرة

وأبدى المواطن عصام القدعي استغرابه من إغلاق مركز صحي النورس، وعدم البت في استحداث مركز مهيأ بدلا عنه، مبينا أن المركز كان يتواجد في مبنى مستأجر، وكان يخدم أصحاب الحي وتم إغلاقه منذ قرابة السنة، ونقل الملفات إلى المركز الصحي بحي الراكة.

وأشار إلى أنه بالرغم من وجود أرض تابعة لوزارة الصحة إلا أنه لا يوجد بوادر لبناء المركز بمبنى حكومي، وإلى الآن تلك الأرض مهملة.

وكشف القدعي عن معاناته بالذهاب إلى مركز الراكة لمتابعة صحة والدته، التي تعاني أمراضا مزمنة وتحتاج إلى مراجعات مستمرة.

ازدحام متكرر

وذكر المواطن حمد الزنان أن إغلاق مركز حي النورس ونقله إلى حي الراكة قبل أن يتم إنشاء آخر بديل داخل الحي زاد من معاناتنا، مشيرًا إلى أن مركز الراكة يخدم العديد من السكان ويعاني من ازدحام متكرر، مطالبا ببناء مركز يخدم حي النورس بأسرع وقت ممكن.

إجراءات احترازية

وأضاف المواطن تركي الكالوف، إنه في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع تفشي فيروس «كورونا» المستجد، يعانون الذهاب إلى حي آخر مخافة الإصابة بالفيروس، مؤكدًا أن الذهاب إلى مركز حي الراكة قد يستغرق 45 دقيقة وقت الذروة، لافتًا إلى أن أحد المسؤولين أكد لهم أنه سيتم إنشاء مركز وسط حي النورس، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات تجاه ذلك الشأن.

أراضٍ فضاء

وأكد المواطن خالد الخالدي أن مركز حي الراكة غير مؤهل لخدمة حي النورس، لأنه يخدم عددا كبيرا من السكان، وأن المسافة بين الحي والمركز بعيدة، متسائلا: لماذا لا يتم استغلال الأرض التابعة لوزارة الصحة بإنشاء مركز صحي يخدم الأهالي بدلا من تركها مهملة تشوه المنظر البصري.

«التجمع الصحي» لم يرد

بدورها تواصلت ”الخليج 365” مع مدير الإعلام بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية سناء الزياني، ولم يتم الرد.