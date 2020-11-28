شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم فريق فرسان الصفة التطوعي والان نبدء بالتفاصيل

كرم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، أمس الأول، فريق فرسان الصُفَّة التطوعي بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمدينة المنورة للجهود المبذولة التي تميز بها الفريق في تقديم أعمال ومبادرات لخدمة المصلين في المساجد بحضور مدير فرع الوزارة وجب العتيبي. يشار إلى أن الفريق نفذ مبادرة «وقاية الساجدين» بتوفير سجادات الصلاة ذات الاستخدام الواحد وتوزيعها على المصلين في مسجد قباء، إلى جانب مبادرة «سقيا المصلين» لتوزيع مياه الشرب في عدد من المساجد مع تحقيق الإجراءات الصحية في توزيعها.

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