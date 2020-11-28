شكرا لقرائتكم خبر عن الصلاة نور.. حملات ميدانية وتوعوية بـ«الجموم» والان نبدء بالتفاصيل

نفذت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الجموم برامج وفعاليات حملة «الصلاة نور» ميدانيا وتوعويا. واطلع محافظ الجموم فهد القثامي على الخطة التنفيذية للعمل الميداني والتوعوي للحملة. من جانبه أوضح مدير فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة فؤاد العمري أن الحملة تهدف إلى حث أفراد المجتمع على أداء الصلوات في أوقاتها بالأسواق والمجمعات التجارية والشوارع والمتنزهات، وذلك عبر كافة الوسائل التوعوية لنشر عدد من الرسائل المشتملة على عبارات عن أهمية الصلاة وعظم هذه الشعيرة.

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