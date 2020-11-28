شكرا لقرائتكم خبر عن 4 شروط لصرف المعاش و8 حالات لإيقافه بنظام الضمان الاجتماعي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

وافق مجلس الوزراء، رسميا، على نظام الضمان الاجتماعي الجديد، مع منح مدة لا تزيد على سنتين للمسجلين حاليًا في النظام، على أن تنفذ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال هذه المدة، خطة زمنية وجغرافية؛ لتطبيق النظام الجديد على المسجلين، واستقبال طلبات التسجيل الجديدة تدريجيًا، مع الأخذ بالاعتبارات الاجتماعية والمالية والاقتصادية.

وشمل النظام الجديد، الذي نشرته الجريدة الرسمية، أمس الجمعة، وتضمن 26 بندا، أن تنسق وزارة الموارد البشرية مع الهيئة العامة للإحصاء، والجهات ذات العلاقة، لإجراء مسح ميداني لجمع البيانات وإعداد دراسات بحثية دورياً، للتقييم وتحديد مستهدفي نظام الضمان، وتقديم طلبات المعاش إلى الجهة المختصة في الوزارة، متضمنة البيانات والمستندات اللازمة.

وحددت اللائحة 4 شروط لصرف المعاش، تتضمن «أن يكون المستفيد سعودياً مقيماً إقامة دائمة في المملكة، وأن يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش، وأن تنطبق عليه معايير امتلاك واستخدام الثروة التي تحددها اللائحة، وأن يلتزم باستيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بالصحة، والتعليم، والتأهيل، والخدمة المجتمعية».

واستثنت اللائحة 4 حالات من شرط الجنسية وهي: «المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي، والأرملة أو المطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون، وأبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي، والأشخاص ذوو الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل».

وشملت اللائحة معاقبة كل عائل صرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه من أفراد الأسرة، بغرامة لا تزيد على 5 آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بهما معاً، كما يُعاقب بغرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بهما معاً؛ كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق، ويحكم على من تثبت إدانته برد ذلك المال.

وشملت البنود توقف صرف المعاش في 8 حالات: «إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق، وإذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة، وإذا تأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة، مدةً تزيد على 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بطلب تحديثها، وإذا ثبت أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله، وإذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة، وما في حكمها، أو لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة، وإذا كان المستفيد يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية، وإذا تنازل المستفيد عن المعاش، وأخيرا وفاة المستفيد»، على أن يعمل بالنظام بعد 120 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.