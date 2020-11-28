شكرا لقرائتكم خبر عن 407 متعافين من كورونا.. وتراجع «النشطة» إلى 5212 حالة والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت وزارة الصحة، أمس،407 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا، ليصل عدد المتعافين إلى 345622 حالة.

وبيّنت الوزارة أنه جرى تسجيل 302 حالة إصابة، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 356691 حالة، من بينها 5212 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالاتهم الصحية مطمئنة، منها 698 حالة حرجة، بينما بلغ عدد الوفيات 5857 حالة، بإضافة 17 وفاة جديدة، لافتةً إلى إجراء 51949 فحصًا مخبريًا جديدًا.

ودعت «الصحة» الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً كانت طبية أو قماشية أو غطاءً محكمًا على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك مَن كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيّأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا، أو مراكز تأكد التي خصّصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، إضافة إلى ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية.