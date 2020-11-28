شكرا لقرائتكم خبر عن «صوت الحكمة» يتصدى لخطاب الكراهية والإرهاب بـ 7190 منشورا وفيلما والان نبدء بالتفاصيل

يختتم مركز «صوت الحكمة» التابع لمنظمة التعاون الإسلامي عام 2020، برصيد مليء بالإنجازات في مجال التصدي لخطاب الكراهية والإرهاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر المركز حتى أكتوبر 2020 ما يزيد على 7150 منشورًا إيجابيًا على منصاته، وما يزيد على 4960 تصميمًا تحوي مواد إيجابية وتصحيحات للمفاهيم الدينية التي تحرّفها الجماعات المتطرفة، كما أنجز المركز ما يزيد على 287 ما بين فيديو جرافيك وإنفو جرافيك يعالج كل منها قضية من القضايا المستجدة والعاجلة، وأكثر من 40 فيلمًا قصيرًا تعرّف بتجارب رائدة في نشر رسالة التسامح والإخاء من دول العالم الإسلامي، ويحقق هذا المحتوى على اختلاف أشكاله نسب متابعة وتفاعل عالية جدًا بين الشباب في الدول المسلمة وفي غيرها، بلغت خلال السنتين الماضيتين فقط ما يزيد على 120 مليون ظهور وتفاعل.

ويعمل المركز على ثلاثة أصعدة متوازية يأمل من خلالها أن يكون المنصة الأولى في العالم الإسلامي في تفكيك الخطاب المتطرف، وتكثيف المحتوى الإيجابي والقائم على روح الوسطية والاعتدال على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تتمثل الأصعدة في: إدارة حسابات التواصل الاجتماعي التي يشرف المركز فيها على 11 منصة على فيس بوك، وتويتر، وإنستجرام، ويوتيوب، بالإضافة إلى موقع إلكتروني، تنشر كلها مواد يومية باللغات الثلاث العربية والإنجليزية والفرنسية، ويتابعها أكثر من 1.3 مليون متابع في دول العالم كافة.

كما يحرص على التفاعل مع الأحداث المستجدة المتعلقة بمجال خطاب العنف والحوار الحضاري والإسلاموفوبيا والاندماج.