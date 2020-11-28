شكرا لقرائتكم خبر عن 1200 حقيبة شتوية لنازحي الجوف ومأرب والان نبدء بالتفاصيل

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، ضمن مشروع الحقيبة الشتوية 2020م، 550 حقيبة شتوية للنازحين من نهم والخانق إلى مخيم السويداء بمحافظة مأرب، تشتمل على 1100 سترة كبيرة، و1100 سترة صغيرة، و1100 «بلوفر» كبير، و1100 «بلوفر» صغير، و1100 بطانية كبيرة، و1100 بطانية صغيرة.

وضمن مشروع الحقيبة الشتوية 2020، وزّع المركز، أمس الأول، 650 حقيبة شتوية للنازحين في مخيمَي «بن معيلي» ومفرق حريب، بمحافظة الجوف اليمنية، تشتمل على 1300 «جاكت» كبير، و1300 «جاكت» صغير، و1300 «بلوفر» كبير، و1300 «بلوفر» صغير، و1300 بطانية كبيرة، و1300 بطانية صغيرة، استفادت منها 650 أسرة.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال المركز للأشقاء في اليمن؛ لتخفيف معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.