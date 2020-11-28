شكرا لقرائتكم خبر عن 2500 كرتون تمور للأسر المتضررة في مأرب وأبين والان نبدء بالتفاصيل

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، بتوزيع 1000 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في محافظة مأرب، استفاد منها 1000 أسرة. وفي مديرية زنجبار بمحافظة أبين، وزّع المركز 1500 كرتون تمور للأسرة النازحة والمتضررة استفاد منها 1500 أسرة. يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

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