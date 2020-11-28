شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مخالفات تغلق مطعما غرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت إدارة صحة البيئة ممثلة بالفترة المسائية، التابعة لبلدية غرب الدمام، مطعمًا، بعد رصد عدة مخالفات فيه، أهمّها تشغيل عمال بدون شهادات صحية، وعدم توافر الاشتراطات الصحية، إضافةً إلى عدم الالتزام بالتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد 19»، ومنها ارتداء العاملين الكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات والمطهرات، إضافةً إلى قياس درجات حرارة العاملين ومرتادي المطعم.

وكانت إدارة صحة البيئة، قد أغلقت أيضًا موقعَين لمزاولة بيع المواد الغذائية داخل أحد التشاليح، دون ترخيص، ووسط بيئة تفتقر لأدنى اشتراطات الصحة العامة، بناءً على بلاغ مواطن، وعليه تمّ تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالف، وإكمال الإجراءات النظامية، وذلك بالتعاون مع شرطة الظهران.

من ناحيتها، أغلقت إدارة الأسواق، بالتعاون مع الضبط الإداري بشرطة الدمام، 3 شقق مفروشة؛ لمزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة من قبل البلدية.

كما أغلقت إدارة المراقبة والنظافة العامة 6 ورش، وأنذرت 8 أخرى، وذلك خلال الحملة الميدانية المشتركة مع «وزارة التجارة، ومكتب العمل، والأمن العام، والدفاع المدني، وجوازات المنطقة»، مع التوضيح لأصحاب الورش، الطرق النظامية والرسمية للاستثمار في المناطق الصناعية.