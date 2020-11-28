شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مخالفات تغلق مطعما غرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل
وكانت إدارة صحة البيئة، قد أغلقت أيضًا موقعَين لمزاولة بيع المواد الغذائية داخل أحد التشاليح، دون ترخيص، ووسط بيئة تفتقر لأدنى اشتراطات الصحة العامة، بناءً على بلاغ مواطن، وعليه تمّ تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالف، وإكمال الإجراءات النظامية، وذلك بالتعاون مع شرطة الظهران.
من ناحيتها، أغلقت إدارة الأسواق، بالتعاون مع الضبط الإداري بشرطة الدمام، 3 شقق مفروشة؛ لمزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة من قبل البلدية.
كما أغلقت إدارة المراقبة والنظافة العامة 6 ورش، وأنذرت 8 أخرى، وذلك خلال الحملة الميدانية المشتركة مع «وزارة التجارة، ومكتب العمل، والأمن العام، والدفاع المدني، وجوازات المنطقة»، مع التوضيح لأصحاب الورش، الطرق النظامية والرسمية للاستثمار في المناطق الصناعية.
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