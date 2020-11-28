شكرا لقرائتكم خبر عن رصد مخالفات «السعرات الحرارية» بمطاعم ومقاهي الخبر والان نبدء بالتفاصيل
أسفرت الحملة عن رصد عدد من المخالفات، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
يُذكر أن اللائحة الفنية رقم SFDA.FD 56 الخاصة بمسببات الحساسية تضمنت التأكد من إفصاح المنشآت الغذائية عن مسببات الحساسية في حال احتواء الأغذية على أحد مسببات الحساسية، وتضمنت اللائحة الفنية رقم SFDA.FD 20 الخاصة بالسعرات الحرارية بالتحقق من دقة حساب السعرات الحرارية في قائمة الوجبات الغذائية.
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