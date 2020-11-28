شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «الصحة النفسية» و«التدريب التقني» في 6 مجالات والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المدير العام للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية د. عبدالحميد الحبيب، أن هذه الاتفاقية تأتي لتكون إطار عمل تُبنى من خلاله المشاريع والبرامج، والأنشطة والفعاليات المتعلقة بالصحة النفسية بين الطرفين، وآلية التخطيط والإشراف عليها في عدة مجالات، منها: بحث إمكانية إضافة مقررات ومهارات للصحة النفسية للمناهج الدراسية، وإقامة ورش عمل حول التعامل مع المشكلات، وطرق تقديم الحلول للعاملين في مجال التوجيه والإرشاد في الوحدات التدريبية، وتنظيم الأنشطة والبرامج ذات العلاقة بتعزيز الصحة النفسية بمختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى إنشاء مجموعات تعزيز الصحة النفسية في الوحدات التدريبية لدى المؤسسة، وكذلك الاستفادة من الخبرات والإمكانات في مجال إنتاج المواد التدريبية الإلكترونية.
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