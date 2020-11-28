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سجلت البرازيل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 34130 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و514 حالة وفاة.
وأوضحت الصحة البرازيلية أن إجمالي عدد الإصابات بلغ ستة ملايين و238350 حالة في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 171974 , مشيرة إلى أن عدد المتعافين 5.5 مليون.
البرازيل فيروس كورونا الجديد
البرازيل تسجل 514 حالة وفاة بكورونا.. والإصابات تتخطى الـ6 ملايينوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-28
سجلت البرازيل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 34130 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و514 حالة وفاة.
وأوضحت الصحة البرازيلية أن إجمالي عدد الإصابات بلغ ستة ملايين و238350 حالة في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 171974 , مشيرة إلى أن عدد المتعافين 5.5 مليون.
28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442
01:35 AM
في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 171974
سجلت البرازيل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 34130 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و514 حالة وفاة.
وأوضحت الصحة البرازيلية أن إجمالي عدد الإصابات بلغ ستة ملايين و238350 حالة في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 171974 , مشيرة إلى أن عدد المتعافين 5.5 مليون.
، البرازيل تسجل 514 حالة وفاة بكورونا.. والإصابات تتخطى الـ6 ملايين ،
المصدر : الخليج 365
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