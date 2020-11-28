، مصر تسجِّل 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس الجمعة خروج 122 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102390 حالة حتى اليوم.
وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 357 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.
وقال "مجاهد": إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة هو 114832 حالة، من ضمنهم 102390 حالة تم شفاؤها، و6608 حالات وفاة.
وأشار إلى أن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020م.فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية
مصر تسجِّل 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-28
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس الجمعة خروج 122 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102390 حالة حتى اليوم.
وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 357 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.
وقال "مجاهد": إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة هو 114832 حالة، من ضمنهم 102390 حالة تم شفاؤها، و6608 حالات وفاة.
وأشار إلى أن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020م.
28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442
01:33 AM
بلغ إجمالي المصابين 114832 من ضمنهم 102390 متعافيًا
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس الجمعة خروج 122 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102390 حالة حتى اليوم.
وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 357 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.
وقال "مجاهد": إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة هو 114832 حالة، من ضمنهم 102390 حالة تم شفاؤها، و6608 حالات وفاة.
وأشار إلى أن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020م.
، مصر تسجِّل 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تسجِّل 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.