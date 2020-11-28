، الأهلي يهزم الزمالك.. ويُتوَّج بطلاً لدوري أبطال إفريقيا ،

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تُوِّج الأهلي المصري بطلاً لدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بفوزه في نهائي المسابقة القارية على غريمه الزمالك بهدفين لهدف أمس الجمعة، وذلك في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي.
تقدم الأهلي بهدف مبكر في الدقيقة الخامسة عن طريق عمرو السوليه، وتمكن الزمالك من تسجيل هدف التعادل عن طريق محمود عبدالرازق شيكابالا في الدقيقة الـ31، ولكن الأهلي سجل هدف الفوز في الدقيقة الـ86 من تسديدة صاروخية بواسطة محمد مجدي قفشة.
دوري أبطال إفريقيا الأهلي المصري الزمالك مصر
الأهلي يهزم الزمالك.. ويُتوَّج بطلاً لدوري أبطال إفريقياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-28
تُوِّج الأهلي المصري بطلاً لدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بفوزه في نهائي المسابقة القارية على غريمه الزمالك بهدفين لهدف أمس الجمعة، وذلك في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي.
تقدم الأهلي بهدف مبكر في الدقيقة الخامسة عن طريق عمرو السوليه، وتمكن الزمالك من تسجيل هدف التعادل عن طريق محمود عبدالرازق شيكابالا في الدقيقة الـ31، ولكن الأهلي سجل هدف الفوز في الدقيقة الـ86 من تسديدة صاروخية بواسطة محمد مجدي قفشة.
28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442
12:27 AM
28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442
02:09 AM
حقَّق اللقب التاسع وتأهل لبطولة كأس العالم للأندية
تُوِّج الأهلي المصري بطلاً لدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بفوزه في نهائي المسابقة القارية على غريمه الزمالك بهدفين لهدف أمس الجمعة، وذلك في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي.
تقدم الأهلي بهدف مبكر في الدقيقة الخامسة عن طريق عمرو السوليه، وتمكن الزمالك من تسجيل هدف التعادل عن طريق محمود عبدالرازق شيكابالا في الدقيقة الـ31، ولكن الأهلي سجل هدف الفوز في الدقيقة الـ86 من تسديدة صاروخية بواسطة محمد مجدي قفشة.
، الأهلي يهزم الزمالك.. ويُتوَّج بطلاً لدوري أبطال إفريقيا ،
المصدر : الخليج 365
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