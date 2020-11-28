، في الديربي الكبير .. الهلال يبحث عن اللقب التاسع .. والنصر عينه على السابع ،

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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - تقام المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2019 – 2020، التي ستجمع فريقي الهلال والنصر على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، عند الساعة 7:45 من مساء اليوم السبت.
وأناب - أيَّده الله - الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض لحضور المباراة وتسليم الفريق الفائز الكأس والميداليات الذهبية، وصاحب المركز الثاني الميداليات الفضية.
ويقود اللقاء الحكم البولندي الدولي "سيمون".
ويسعى الهلال لتحقيق اللقب التاسع، بينما يبحث النصر عن اللقب السابع في مسيرته.
وكان الهلال قد أكمل جاهزيته للديربي المنتظر مع غريمه التقليدي النصر بحصص تدريبية شهدت عودة اللاعب سالم الدوسري وحارس مرمى الفريق عبد الله المعيوف.
في الطرف الآخر أغلق النصر تدريباته بعد الخسارة "الدورية" أمام الهلال من أجل تهيئة اللاعبين.
وتشير المصادر إلى أن المدير الفني للنصر "فيتوريا" سيدفع بهداف الفريق المغربي عبد الرزاق حمدالله من بداية اللقاء، كما أن عودة "أمادو" ستمنح خط الدفاع قوة.كأس خادم الحرمين الشريفين الهلال النصر كأس الملك
28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442 01:35 AM
في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين .. وبحضور أمير الرياضفي الديربي الكبير .. الهلال يبحث عن اللقب التاسع .. والنصر عينه على السابع
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - تقام المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2019 – 2020، التي ستجمع فريقي الهلال والنصر على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، عند الساعة 7:45 من مساء اليوم السبت.
وأناب - أيَّده الله - الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض لحضور المباراة وتسليم الفريق الفائز الكأس والميداليات الذهبية، وصاحب المركز الثاني الميداليات الفضية.
ويقود اللقاء الحكم البولندي الدولي "سيمون".
ويسعى الهلال لتحقيق اللقب التاسع، بينما يبحث النصر عن اللقب السابع في مسيرته.
وكان الهلال قد أكمل جاهزيته للديربي المنتظر مع غريمه التقليدي النصر بحصص تدريبية شهدت عودة اللاعب سالم الدوسري وحارس مرمى الفريق عبد الله المعيوف.
في الطرف الآخر أغلق النصر تدريباته بعد الخسارة "الدورية" أمام الهلال من أجل تهيئة اللاعبين.
وتشير المصادر إلى أن المدير الفني للنصر "فيتوريا" سيدفع بهداف الفريق المغربي عبد الرزاق حمدالله من بداية اللقاء، كما أن عودة "أمادو" ستمنح خط الدفاع قوة.
، في الديربي الكبير .. الهلال يبحث عن اللقب التاسع .. والنصر عينه على السابع ،
المصدر : الخليج 365
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