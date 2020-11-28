طقس السبت.. هطول أمطار رعدية على 10 مناطق.. وبيان تفصيلي بدرجات الحرارة

توقَّع «المركز الوطني للأرصاد»، الأحوال الجوية لغد السبت، لافتًا إلى هطول أمطار رعدية على 6مناطق.

وفي بيانٍ له، قال المركز: «بمشيئة الله –تعالى– هطول أمطار رعدية على مناطق (مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والقصيم، والحدود الشمالية)، تمتد إلى شمال المنطقة الشرقية؛ حيث يُتوقَّع أن تصل إلى غزيرة على سواحل منطقة مكة المكرمة.

ولفت المركز إلى «استمرار نشاط الرياح الجنوبية النشطة المثيرة للأتربة والغبار، تحد مدى الرؤية الأفقية على وسط المملكة وشمال شرقها، كما لا يُستبعَد تكوُّن الضباب على شمال المملكة خلال الصباح الباكر».

وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر، أشار «المركز» إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الأوسط والجنوبي، بسرعة تتراوح بين 18-42 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر ومترين ونصف.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، جنوبية إلى جنوبية شرقية، بسرعة 15-40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين.

وفيما يلي، بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا السبت:

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