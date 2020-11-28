السعودية اليوم / بلدية الليث تكثف جهودها لإزالة آثار الأمطار



الليث 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واس

كثفت فرق الطوارئ الميدانية في بلدية الليث جهودها لإزالة آثار الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم على محافظة الليث والمركز والقرى التابعة لها من أجل المحافظة على سلامة قاصدي ومرتادي الطرق الرئيسيّة والأحياء السكنية وعدد من مواقع التنزه, حيث نفذت إدارة الخدمات بالبلدية جدول أعمالها في خطة الطوارئ في وقت مبكّر بتوزيع الفرق الميدانية والرقابية والمعدات الثقيلة لتكون محطة تنفيذ أولى لنجاح تصريف مياه الأمطار بعدد من المواقع بمحافظة الليث.

وتأهبت إدارة الخدمات لمثل هذه الحالات بتشغيل خطط الطوارئ وتكثيف أعمالها, وذلك وفق برامج وخطط معدة مسبقاً يتم تنفيذها بطريقة مهنية تناسب حاجة المواقع وطبيعة كل منها, كما وضعت خطة احترازية استعداداً لموسم الأمطار، ترتكز على توزيع العمالة والجهاز الإشرافي على المواقع بأعداد كافية تغطي الاحتياج، لتقديم أرقى الخدمات للمتنزهين ومرتادي الطرق الرئيسية والأحياء السكنية والتقاطعات الحية والمواقع العامة لسهولة وراحة التنقل للمواطنين والمقيمين.

وقامت البلدية بتوزيع مكائن شفط المياه ومكائن النظافة العامة في المواقع التي حددتها لجنة المتابعة والإشراف الميداني للمساهمة الفعالة في عملية التجفيف المستمر.

وأوضح مدير إدارة الخدمات في بلدية محافظة الليث مرضي الزهراني أنه جرى توفير ألبسة واقية من المطر وفوط التنشيف الخاصة بالفرق الميدانية لحمايتهم وسلامتهم أثناء هطول الأمطار، كما تأهبت البلدية بكافة أقسامها والفرق الميدانية للوقوف على عدد من المواقع الحية لضمان نجاح خطط الطوارئ ونزح تصريف مياه الأمطار منعاً لتجمعها.

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23:27ت م

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