السعودية اليوم / أجواء القصيم تزدان بعد هطول الأمطار



بريدة 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واس

تتواصل هطول الأمطار على عموم منطقة القصيم ، لليوم الثاني على التوالي ، والتي سارت على اثرها الأودية و الشعاب ، ورسمت البهجة على وجوه الأهالي.

وأشاعت الحالة الماطرة الأمل بين الزراع وأصحاب المواشي ، وبددت العطش بجريان الأودية والشعاب بالمنطقة ، كما أعاد تشكيل المشهد فوق الرمال و السهول.

ورصدت عدسة " واس " مظاهر الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة، والأجواء الماطرة والغائمة، وخروج الأهالي للاستمتاع بالأجواء الخلابة.

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23:25ت م

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